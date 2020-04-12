MEDYA

Emine Erdoğan’dan ‘Elbet bir gün buluşacağız’ şarkısıyla ‘Evde kal’ mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Elbet Bir gün buluşacağız’ şarkısıyla vatandaşlara ‘Evde Kal’ çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Elbet bir gün buluşacağız’ şarkısının yer aldığı videoda ‘Şimdi hep birlikte evde kalacağız’ mesajı verdi. Emine Erdoğan, videoda şu mesajlara yer verdi:
“Belki bir deniz kenarında, belki büyüklerimizin sıcak yuvasında, belki de özlediğimiz en güzel sokaklarda yeniden el ele tutuşacağız. Sevdiklerimize duyduğumuz hasret bitecek. Sokaklarımız umutla şenlenecek. Mutlu günler bir müjde gibi geri dönecek. Ama şimdi hep birlikte evde kalacağız. Elbet bir gün buluşacağız.”

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İtalya'da Kovid-19'dan bir günde 619 kişi ölmesiyle sayı 19 bin 468'e yükseldi
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
ABD koronadan dünyada en çok kişinin öldüğü ülke oldu
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Başkan Döğücü, koronadan ölen eczacıyla ilgili açıklama yaptı
İstanbul Valiliği yeni tedbir ve kararları açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Can Ataklı'dan skandal sözler! Şehadet makamıyla dalga geçti
Ağlara takılan yunus balığını böyle kurtardı
AB'den Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yaşayanları askere çağırmasına tepki
Hindistan-Pakistan sınırında sıcak çatışma
Sky News Türkiye övülünce canlı yayını apar topar kesiti
Patatesli mücver nasıl yapılır doyurucu bir tat!
Maskesiz otobüse binen adama polis müdahalesi
Fahriye Evcen'in karantina paylaşımı olay oldu iki yerden birden paylaştı