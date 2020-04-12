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Can Ataklı'dan skandal sözler! Şehadet makamıyla dalga geçti

Can Ataklı, terör örgütü PKK'nın katlettiği askerlerimiz ve vatandaşlarımızın şehit sayılmasıyla ilgili olarak dini değerlerimizi hiçe sayıp dalga geçti.

Can Ataklı, sosyal medyada da tepki çeken canlı yayındaki açıklamalarında; "Şehitlik mertebesi bizim bileceğimiz bir şey değil, biz sadece deriz, bu kadar." ifadelerini kullanarak yine bir skandala imza attı.

Daha önce de Suriye'de şehit olan askerlerimizin şehit sayılmayacağına ilişkin skandal açıklamalarda bulunan Ataklı şunları söyledi:
"Şehitlik mertebesi bizim bileceğimiz bir şey değil, biz sadece deriz, bu kadar. Öbürleri şehit cennete gittiler filan. Onu da bilmiyoruz kardeşim. Öyle oyduğu söyleniyor hangi şeye göre. Öyle olduğu söyleniyor. Şehitliğin bir tek anlamı var dini yaymak için ölene şehit denir o kadar. Sonra vatan savunması falan demişler o yazmıyor bir yerde. Korucu ölmüş şehit, köylü can kaybı... Şimdi köylü ölmüş ona da şehit. Bazı kutsal tanımları bu kadar rahat kullanmamamız lazım."

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