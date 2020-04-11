DÜNYA

Maskesiz otobüse binen adama polis müdahalesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede tedbir üst düzeye çıkarıldı. Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’de polis, otobüse maskesiz binen bir kişiyi zorla indirdi. O anlar amatör kameralar tarafından kayda alındı.

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia kentinde otobüs şoförü maskesiz binen yolcuyu defalarca uyardı. Otobüs şoförü çareyi polisi aramakta buldu. Uyarıyı dikkate almayan vatandaşa olay yerine gelen polis müdahale etti. Polisin de uyarılarını dinlemeyen inatçı yolcuya polis zor kullandı. Amatör kameradan kayda alınan olayın görüntüsünde polisin yolcuyu yaka paça otobüsten indirdiği görülüyor. Polisin yolcu hakkında soruşturma başlattığı ifade edildi.

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