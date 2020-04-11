Sokağa çıkma yasağı kuyruk kavgası çıkardı Şoke eden görüntüler
SAKARYA ve Zonguldak dahil 31 ilde hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilince; bakkal ve fırınların önünde kuyruklar oluştu. Sakarya Karasu'da uzayan kuyrukta kavga patlak verdi. İstanbul'dan da can sıkan görüntüler geldi.
Hafta sonu için koronavirüs vakalarının yüksek olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kararı saat 22.00'da duyuruldu. Sokağa çıkma yasağına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sokaklara akın edip su ve ekmek kuyruğuna girdi.
Sakarya Karasu'da da bakkal önünde benzer bir kuyruk oluştu. Şoke eden kavga da bu kuyrukta çıktı. Bir çok kişi kuyruk yüzünden birbirine girdi.
İstanbul'dan da sokağa çıkma yasağı sebebiyle gece saatlerinde uzun kuyruklar oluştu. Koronavirüs yayılmasın diye yasak kararı alınmışken, kuyruklarda sosyal mesafeler de ortadan kalktı.