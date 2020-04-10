Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son 24 saatte vefat sayısı 98 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Hastalığı kontrol altına andığımız anda, özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya başlayacak" ifadelerini kullanan Koca şunları kaydetti:

"Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 747, vefat sayısı 98 oldu, toplam vefat sayısı 1006'e ulaştı."

"Bugün itibarıyla toplam test sayısı 307 bin 210'a, toplam vaka sayısı ise 47 bin 029'a ulaştı" bilgisini paylaşan Sağlık Bakanı Koca, "Vatandaşlarımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 maskesini alabilecek" şeklinde konuştu.

Bakan Koca ayrıca şu bilgiyi paylaştı:

"Türkiye'de vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,15'tir. Nüfusu 10 milyonu aşan ülkeler arasında 12. sıradayız."