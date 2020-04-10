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FOX TV Mucize Doktor yıldızı Hayal Köseoğlu dansıyla gündem oldu!

Mucize Doktor dizisinde Açelya rolünü oynayan Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamadığı için evinin bahçesinde dans ettiği anları paylaştı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinin çekimleri koronavirüs önlemleri kapsamında durduruldu. Dizinin oyuncuların Hayal Köseoğlu ise sosyal medya hesabından sık sık paylaştığı dans videolarına bir yenisini daha ekledi.

Köseoğlu dansıyla herkesi mest etti

Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hayal Köseoğlu, oyunculuğun yanı sıra danslarıyla da adından söz ettiriyor. Dans eğitimi alan Köseoğlu, koronavirüs salgınından dolayı evinden çıkmadığı için bahçeye çıkıp dans etti. Oyuncu bu anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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