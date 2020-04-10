POLİTİKA

Meral Akşener 'Erdoğan reddetti' dedi Bilim Kurulu'na çağrı yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüsle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Bilim Kurulu üyelerinin tam karantina istediğini biliyoruz. Bunun yerine getirilmesi gerekirdi ama Erdoğan bunu reddetti" dedi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına özel açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs salgını hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. 

"Eğer dedikleri olmuyorsa da istifa etmek zorundalar"

"Bilim Kurulu'nun önerileri Erdoğan'a bağlı" diyen Akşener, "Tam karantina istediklerini bizler biliyoruz. Bunun yerine getirilmesi gerekirdi. Ama Erdoğan bunu reddetti. Bilim insanlarına buradan çağrım var. Ne önerdiklerini milletle, vatandaşla bizlerle paylaşmak mecburiyetindeler. Eğer dedikleri olmuyorsa da istifa etmek zorundalar. Onlar siyasi bir makam değil, onlar bilim insanı. Çoğu da ona buna mecburiyeti olan insanlar değil. Bu kişiler eğer dedikleri olmuyorsa bunun da gereğini yapmaları lazım. Çünkü Türk bilim dünyası bunun vebalini taşıyamaz" dedi

Muhalefetin de akıllı önerileri var

Bu dönemin sırt sırta verilmesi gereken bir dönem olduğunu belirten Akşener, "Biz Sayın Erdoğan'ın düşmanı değiliz. Dolayısıyla yapılabilecek konularda biz de bildiklerimizi paylaşmayı sürdürüyoruz. Ama kırmızı kuvvetler mavi kuvvetler dili devam ediyor. Acemi oldukları ortaya çıktı. 'Sizin dediğinizi yapmayacağım kardeşim' diyor. Ama muhalefet partisinin de akıllı önerileri var.

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