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Yangında mahsur kalan hamile kadın pencereden böyle atladı

Van’ın İpekyolu ilçesinde bir apartmanın 5’inci katında çıkan yangında mahsur kalan hamile kadın, pencereden atlarken görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi Cahit Akyüz Sokak'ta saat 12.30 sıralarında bir apartmanın 5’inci katında yangın çıktı. Binada bulunan vatandaşlar dışarıya çıkmayı başardı. Ancak 5’inci katta bulunan dairesinden dışarıya çıkamayan ve hamile olduğu öğrenilen 18 yaşındaki T.Ç. isimli kadın, can havliyle pencereden aşağı atladı. Pencereden atlayan kadın, bir çatının üzerine düştü. Yaralanan kadın vatandaşların yardımıyla yangın yerinden uzaklaştırıldı. Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yaralı kadın ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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