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Maske nasıl kullanılır? Kullanılan maske bir daha takılabilir mi?

TÜRKİYE'de artık kalabalık yerlerde maske takmak zorunlu. Peki maske nasıl kullanılmalı, nasıl takılmalı nasıl çıkarılmalı? Maske bir kez kullanıldıktan sonra bir daha kullanılabilir mi? Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle kullanılmaya başlanan tıbbi maskeyle ilgili kılavuz yayınladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık çalışanlarıyla birlikte çok sayıda vatandaş da günlük hayatında tıbbi maske kullanmaya başladı.

Nasıl kullanılması gerektiği anlatıldı

Sağlık Bakanlığı, resmi Twitter hesabında tıbbi maskelerin kullanımına ilişkin olarak bir kılavuz yayınladı.

Kılavuzda maske kullanımı sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiği, maskelerin nasıl takılıp çıkarılacağı anlatıldı ve el hijyeninin önemine dikkat çekildi.

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