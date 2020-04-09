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Halk TV canlı yayında skandal koronavirüs yorumu

Halk TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman Siyaset programına konuk olan Öğretim Üyesi ve Biyolog Prof. Dr. Ali Demirsoy'un coronavirüs'le ilgili söyledikleri erkan başındaki herkesi şaşkına cevirdi.

Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu, Şimdiki Zaman Siyaset programının dün akşamkı yeni bölümde koronavirüs ile ilgili tepki çeken bir açıklama yapıldı.

Programa canlı yayınla katılan Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi ve Biyolog Prof. Dr. Ali Demirsoy'un Coronavirüs yorumu sosyal medyada tartışma yarattı.

Demirsoy salgın ile ilgili:"Bu salgını önleyebilirdiniz başında? Evet, önlerdik. Eğer Çin'den gerçekten Hipokrat yemini etmemiş ve bilime tamamen inanmış bir adam bana telefon etseydi. Deseydi Ali Demirsoy, böyle bir virüs piyasaya çıktı, ne yapalım? Ne yapardım biliyor musunuz? Oradaki 50-60 kişiyi ya adaya götürür tecrit ederdim, ya da ben biyolog olmam nedeniyle kınamayın, öldürürdüm. Eğer siz 50 kişiyi itlaf etmiş olsaydınız, bugün 1 milyon adamın ölümünü önlemiş olurdunuz. İşte biz buna bilim diyoruz, bilim."

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