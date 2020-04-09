Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda son şeklini alan düzenleme Meclis'e geldi.Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı, infaz düzenlemesinden siyasi suçluların da yararlanmasını istedi. Günlerdir eylem yapan HDP'lilere, CHP'nin ardından İyi Parti'den de destek geldi.

HDP istedi CHP-İP oylamaya katılmadı

HDP, Meclis'te görüşmelerin tıkanması için yoklama istedi.CHP ve İyi Parti Meclis Genel Kurulu'nda olmasına rağmen oy kullanmayınca Genel Kurul kapandı.