Ünlü köşe yazarı Rauf Tamer'de koronavirüs şüphesi

Ünlü gazeteci Rauf Tamer'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı iddia edildi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına konuk olan Prof. Dr. Necmettin Ünal, halkın önlem almasının hastalığa karşı mücadelenin ilk ayağı olduğunu vurgularken, "Bir de berberler var" diyerek, "Şu anda gelen bilgiye göre gazeteci Rauf Tamer, eve berber çağırdı ve yoğun bakıma kaldırıldı" dedi.

Bu bilgiden bir süre sonra Ahmet Hakan, usta ismin hastaneden evine geldiğini; yaptırdığı testin sonucunu beklediğini aktardı.