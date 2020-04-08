Eskişehir'de 75 yaşındaki kadın koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi

Umreden döndükten sonra Gündüzalp Öğrenci Yurdunda karantinada bir süre kalan Meryem Şaşmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından 25 Mart'ta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şaşmaz'ın, 15 gün süren tedavisi tamamlandı.

Sağlık personeli tarafından alkışlarla taburcu edilen Şaşmaz, memleketi Diyarbakır'a gitmek üzere AFAD ekipleri ile yola çıktı.

Çorum'da koronavirüsü yenen 7 hasta daha taburcu edildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 7 kişinin hastalığı yenerek tedavi gördükleri hastanelerden şifayla taburcu edildiği belirtildi.

Tüm hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunulan açıklamada, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.

Kentte önceki gün evlerine gönderilen 19 kişiyle Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 26 oldu.