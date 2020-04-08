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Adana'da vatandaş polislere direndi! Bu virüs siyonistlerin oyunu

TÜRKİYE'de korona virüs salgınına karşın tedbirler artırılırken, Adana'da denetime çıkan polislere bir vatandaş, "Devletin kullanmış olduğu tedbirlere uyarız ama bu virüsün bir siyonist oyunu" sözlerini kullandı.

Adana'da polis, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında parkta, dolmuşta, otobüste, kaldırımda gördüğü vatandaşları tek tek uyararak maske dağıttı. Bir şahsın genç olduğu için virüsün kendisine bir şey yapmayacağı gerekçesiyle maske istememesi dikkat çekti.

"Bu virüs siyonizm oyunu, bu milleti uğraştırmayın"

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini giderek artırırken Adana'da bir şahıs, polise maske takmamak için direndi ve "Devletin kullanmış olduğu tedbirlere uyarız ama bu virüsün bir siyonist oyunu olduğuna inanıyorum ben. Bunlar boş şeyler. Bu milleti böyle şeylerle uğraştırmayın" dedi.

Yeni tip korona virüs nedeniyle alınan önlemleri Adana polisi sokakta birebir takip ederek uyguluyor. Yunus ekipleri, Bülent Angın Bulvarı'nda bulunan park, kaldırım ve dolmuşlarda denetim yaptı.

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