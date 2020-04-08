YEREL

Diyarbakır'da PKK saldırısı 5 sivil şehit oldu

DİYARBAKIR’ın Kulp ilçesinde, terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 sivil şehit oldu.

Hain terör örgütü PKK yine çirkin yüzünü gösterdi. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun topmaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. 

El yapımı patlayıcı infilak etti
Olay, Kulp ilçesine bağlı Güleç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK mensupları tarafından daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bölgede odun toplayan işçilerin geçişi sırasında patlatıldı.

5 sivil şehit oldu
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Bölgeye ekipler sevk edildi
Patlama sesinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hulusi Akar'dan saldırı açıklaması! Yanlarına kalmayacak hesabını verecekler
LGS'ye ilişkin örnek soru kitapçığı yayımlandı
Lufthansa koronavirüs krizi nedeniyle filosunu küçülttü hisseleri yarı yarıya düştü
Mourinho ve futbolcular korona virüs dinlemedi
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti yüksek ateş artık belirleyici değil
Koronavirüs aplikasyonu geliştirildi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rusya’da koronavürüs önlemleri! Spikerler evlerinden haber sunuyor
Ankara'da 'pes' dedirten görüntü! Koronavirüse rağmen yol ortasında halay çektiler
1000 lira yardım almak için başvuru yapmak gerekiyor mu?
Samsun'da koronadan korunmak için ağacın içine gizlendi
Duygu Akın'ın "Evde kal egzersizi" olay oldu
İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli’de en çok korona olan ilçeler açıklandı
İspanya'da karantinadaki yaşlı kadına doğum günü jesti
İzmir ilçelerinin koronavirüs vaka sayısı! En çok ve en az hangi ilçede haritası