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Duygu Akın'ın "Evde kal egzersizi" olay oldu

Fizyoterapi öğrencisi Duygu Akın’ın #evdehareketsizkalma diyerek paylaştığı egzersiz videosuna başörtüsü olduğu için vücut egzersizleri göstermesini eleştirenlere “Videonun amacı halkın yapabileceği basit egzersizleri göstermekti” diye yanıt verdi.

Karantina günlerinde çok sayıda uzman ev egzersizleriyle hareketsiz kalınmaması gerektiğini söylüyor. Çok sayıda spor hocası videolar çekerek evde yapılabilecek hareketleri gösteriyor.

Sakarya Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü öğrencisi Duygu Akın da #evdehareketsizkalma hashtag’i ile yapılabilecek hareketlerin videosunu çekerek sosyal medyada paylaştı. Ancak tesettürlü bir kadın olarak egzersiz videosu çektiği için sosyal medyada lince uğradı.

"Neden böylesiniz"

Bazı takipçileri “Başörtüsünü kazandık ama içindeki beyni kaybettik. Tesettür 28 Şubat’ta bile böyle zulüm görmedi”, “Süslüman show’a hoşgeldiniz”, “Cidden merak ediyorum neden böylesiniz? Hangi bakış açısı hangi inanç size böyle olmayı normalleştiriyor? Allah aşkına hakkını veremiyorsanız çıkartın atın şu başınızdakini” gibi mesajlarla Akın’ı eleştirdi.

"O önce bir insan"

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Akın, eleştirilere “Orada egzersiz yapan bir insan var. Bak insan diyorum artık kadını erkeği geçtim. İsteyen kapanır sporunu yapar isteyen açılır sporunu yapar, sana ne” yanıtını verse de hakarete varan tepkiler sürdü.

"Utanmıyorum"

Duygu Akın’ın eleştirilere cevabı şöyle devam etti: “Fizyoterapi bölümünde okuyorum. Egzersiz videoları ödevimdi ve Twitter’da paylaşmam gerekiyordu. İsteyen açık bir şekilde sporunu yapar isteyen kapalı şekilde. Çektiğim egzersiz videosundan utanmıyorum. Amacı halkın yapabileceği basit egzersizleri göstermekti. Destek veren, çirkin yorumlara karşı beni tek bırakmayan, amacımı saptırmadan anlayan herkese teşekkür ederim.”

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