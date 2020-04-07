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İdo sevgilisi Yasemin Şefkatli ile çektiği klibe tepkiler geldi!

Türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses korona virüs ile mücadele ederken, erkek çocuğu İdo Tatlıses'in keyif ise bir hayli yerinde. İdo'nun sevgilisi Yasemin Şefkatli ile klibine bazı takipçileri tepki gösterdi.

Müzisyen sevgilisi Levent Dörter'in ardından kendisi de koronavirüs salgınına yakalanan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in tedavisi sürerken, bir diğer kardeşi İdo Tatlıses'in karantinada sevgilisi Yasemin Şefkatli ile bir videosunu yayımladı. 

'Buluşacaktık' şarkısına klip çeken ünlü çift sosyal medyada gündem oldu. Ev halleriyle dikkat çeken İdo'nun kardeşi geçtiğimiz Dilan Çıtak geçtiğimiz gün koronavirüs olmuştu. İdo'nun bazı takipçileri ise İdo'nun bu duruma rağmen bu kadar keyifli olmasına şaşırdı.

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