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Koronavirüsü yendi! Komşuları alkışlarla karşıladı

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören, sağlık durumu iyiye gidince taburcu olup tedavisine evde karantinada devam edilecek olan esnaf, oturduğu sitede komşuları tarafından alkışlarla karşılandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde esnaf olan İbrahim Sevmez bir süre önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüs teşhisi konularak tedavi altına alındı.

Tedavisine evde devam edilecek

Tedavisi Osmaniye Devlet Hastanesi'nde devam eden İbrahim Sevmez’in sağlık durumu iyiye gidince doktorlar tarafından taburcu edilip tedavisine evinde karantina altında devam etmesine karar verildi.

Komşuları tarafından alkışlarla karşılandı

Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'nden alınarak Kadirli ilçesinde ki evine getirilen İbrahim Sevmez, ambulanstan inince komşularının desteği ile karşılandı. İbrahim Sevmez’in komşuları alkışlayarak moral verdiler.

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