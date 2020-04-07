Cem Yılmaz kuryelere en güzel yerden hediye armağan etti!

Defne Samyeli'den ayrılıp, Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açan ünlü komedyen Cem Yılmaz, korona virüs salgını sonrası tüm etkinliklerini iptal edip, kendisini evde karantinaya aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya hesabından uzun süredir paylaşım yapmayan Cem Yılmaz, sessizliğini reklam yüzü olduğu benzin firmasının çektiği bir video için bozdu.

Bu video üzerinden kuryelere mesaj da gönderen Yılmaz şunları yazdı:

“Bizim için çalışan kurye arkadaşlarımız, sahneye çıkacağım ilk günden itibaren her gösterimde en güzel yerden biletiniz benden. Ne olur saglığınıza dikkat edin,size benden #BirTeşekkür…Hepimizden bin teşekkür”