Coronavirüs oldu gün gün neler yaşadığını anlattı: Enteresan bir hastalık

Coronavirüse yakalanan Enis Tokgöz adlı vatandaş sosyal medyada hastalık süresi ile ilgili bilgi verdi. Tokgöz "Bir hafta önce yaptırdığım test sonucunda pozitif çıkan Covid-19 hastalığımı Allah'a şükür gün itibariyle semptomatik olarak tamamen atlatmış bulunuyorum. Ailemin kulağına gidip panik olmasınlar diye kendimi tamamiyle sorunsuz hissedene kadar bahsetmeme kararı almıştım. Hastalığı ilk öğrendiğimde şaşırmadım ve üzülmedim. Ben bu süreci rahat geçiren şanslı gruptanım. Gün gün aklıma geldikçe yaşadıklarımı kaydettim. Umarım aynı sıkıntıları yaşayacak olanlara bir destek ve rehber olur." açıklamasını yaptı. Tokgöz gün gün ise hastalık ile ilgili şu bilgileri virdi;

1. Gün: Ufak tefek öksürmeye başlayınca ya grip ya da korona olduğumu düşündüm. Fakat yakın zamanda grip geçirmiştim ve bağışıklığım olmalıydı. İlk şüphelendiğim gün 31 Mart günüydü. Semptomlar artış gösterecek mi diye ertesi günü beklemeye karar verdim.

2.Gün: Çok seyrek devam eden öksürüğümü vücudumdaki hastalık kırgınlığı izledi. Etrafımdakilere görüşmeyelim bende korona olabilir diye haber verdim. Aynı gün içerisinde tanıdığım olan özel bir labda PCR testi yaptırdım. Testi evimin kapısında özel kıyafetlerle yaptılar. Uzun kulak çubuğu şeklindeki nesneyi burnumdan genzime kadar sokarak parça aldılar. Hafif rahatsız ediciydi ama acı vermedi. Kendimi odamda izole ettim. Aynı gün içerisinde 18:00 civarı ateşimin çıktığını hissettim, üşümeye başladım ama yine de o kadar kötü değildim. Hafif baş ağrım da vardı.

3.Gün: Çok başım ağrıyor ateşim var üşüyorum. Halsizim. Başım ağrımasa idare edilebilir belki ayağa kalkacak çok dermanım yok.

4. Gün: Saat 2 civarı. Tat almıyorum az alıyorum kokuda öyle.

5. Gün; Geceden beri şiddetli baş ağrısı vardı gün içinde de azalarak devam etti. Günlük hayatımı normal devam ettirdim. Sanırım ben bu hastalığa maruz kalmış şu grafikteki ikinci grup içindeyim.

6. Gün; Bu gün hiç bir şeyim yok yani normalim. Vücutta çok çok hafif kırgınlık var yani olabiliyor gün içinde orada da yatıp bir iki saat uyuyabiliyorum gün içinde. Normalde bir grafik var bu grafiğe göre ben %55'lik az semptom gösteren kısım içindeyim ve bu grafiğe göre ben şuana göre 6. gün olmasına rağmen bu grafiğe göre 10. yada 11. günündeyim. Çünkü hasta olduktan ilk 5 gün semptom göstermeye biliyormuş. Bundan sonraki 5 gümde bağışıklık sistemimin devreye girmesiyle 15 gün geçireceğim sonrada vücudumdan atılacak muhtemelen tamamen. Yani kimseye bulaştırma ihtimalim kalmayacak.

Enis Tokgöz ayrıca hastalık süreci ile ilgili şunları söyledi:"Hastalığı bulaştırma ihtimalim olan 4 kişiden 3'ünün testi negatif çıktı. Diğerine de test yapılmadı ama hastalık belirtileri gösteriyor. Kendisi ev arkadaşım. Bugün test yaptırdı o da. Onun sonuçlarını bekliyoruz. Benim hastalığı hafif geçirmem kimseye çok rahatlık hissi vermesin. Elbette panik olmayın fakat rehavete kapılıp tedbiri azaltmayın. Bir çok insanda şiddetli nefes darlığı yapan ölüm riski altına çok hızlı sokan semptomlar geliştiren enteresan bir hastalık.Bir hızla geldi ve geçti. Allah'ın verdiği şifa ile atlattım çok şükür ancak en az 15 gün daha izole kalıcağım inşallah herkese çok geçmiş olsun."