CNN Türk Ahmet Hakan'ın programında Mehmet Çilingiroğlu'ndan Trump'a hakaret

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına katılan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Çilingiroğlu, programda maske takmanın önemine değindi ve "Eğer maske takılsaydı, bu kadar trajedi yaşanmazdı. Yapay zekanın tartışıldığı 21. yüzyılda, organik zekanın kullanılmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Artık televizyonlara çıkıp, yok maske takın takmayın diyerek insanların kafasını bulandırmayın. Dışarıya çıkarken herkes maskesini taksın. Bu virüsün ne aşısı var, ne de ilacı var. Elimizde şimdilik sadece maske var.'' dedi.

Ahmet Hakan, Çilingiroğlu'na "Şu anda Amerika'da 1151 ölüm vakası varsa bu artarak mı sürecek? Haftaya bu rakam nasıl olacak" sorusunu yöneltti.Bunun üzerine Çilingiroğlu, "Çok kötü. 240 binlere çıkacak. Gerizekalı Trump, yanındaki Doktor Fauci... Hocam epidemiyolojist olmana gerek yok. Pratisyen doktor, ya da normal insan bile bunu bilir. Maskeyi takacaksın en baştan. Sosyal aralığı ondan sonra yapacaksın. Bu virüs plak değil ki. Bu virüs veba değil; yaklaşma uzaklığı koyacaksın. Bu virüs solunum yoluyla geçen virüs. Sen de takacaksın. Ben de takacağım." dedi.