İstanbul’da koltuk değnekleriyle dışarıya çıkan yaşlı adam şoke etti

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara “sokağa çıkma yasağı” uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda ilçe genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, semt genelinde özellikle kapalı alanlarda maske denetimlerinde bulundu. Denetimler kapsamında Kızılay Meydanına gelen polis, dışarıdaki vatandaşlara “sağlığınız için evde kalın” uyarısında bulundu. Dışarıda olup da maske takmayan vatandaşlara ise maskelerini takmaları yönünde bilgi verildi.

Kapalı alanda maske takmayan vatandaşlara ceza yağdı

Market, bakkal ve büfe gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu iş yerlerine giren polis, kapalı alanda takılması zorunlu olduğu halde maske takmayan çok sayıda vatandaşlara ise “Hıfzıssıhha Kanunu ve tedbirlere uymadıkları” gerekçesiyle biner lira idari para cezası uyguladı. Denetimlere devam eden Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, 20 yaş altı yeğeniyle dışarıda dolaşan bir vatandaşa ise yaptıklarının yanlış olduğunu belirtti. Vatandaşın kendini savunması üzerine duruma müdahale eden polis, evde gitmeleri ve sağlıkları için dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.

Koltuk değnekleriyle dışarıya çıkan yaşlı adam “pes” dedirtti

Semtin ara sokaklarında denetimlere devam eden polis ekipleri, çok sayıda vatandaşın büfe önünde sohbet ettiğini gördü. Vatandaşlara “sosyal mesafe” uyarısında bulunan polis, maske takmalarını da söyledi. O esnada 70 yaşlarındaki bir adamın koltuk değnekleriyle dışarıya çıktığını fark eden polis, sokağa çıkma yasağına rağmen neden dışarıda olduğunu sordu. Cevap vermekte zorlanan yaşlı adam ardından koltuk değnekleriyle evine gitmek istedi. Ancak polis yaşlı adamın tek başına gitmesine izin vermedi. Yürümekte zorlanmasına rağmen kendisinin gidebileceği yönünde ısrarda bulunan yaşlı adama polis evine kadar refakat etti.