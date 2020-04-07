YEREL

Esenyurt Belediyesi’nden işitme engelli bireyler için işaret diliyle “korona virüs” uyarısı

Esenyurt Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınması gereken 14 tedbiri işitme engelli bireyler için işaret diliyle anlattı.

Esenyurt Belediyesi Kültür Müdürlüğü ekipleri, işitme engelli bireylerin sosyal hayatta karşı karşıya kaldıkları eşitsizliklere çözüm getirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Esenyurt Belediyesi'nden bir işaret dili uzmanı, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınması gereken 14 tedbiri işaret diliyle anlattı. İşaret dili uzmanı, 2 dakika 20 saniyelik videoda sosyal mesafe kuralı başta olmak üzere alınması gereken 14 tedbiri anlattı. İşaret dilinde hazırlanan videoda, elleri su ve sabunla iyice yıkamadan, sosyal mesafe kuralına, yurt dışı seyahatlerinin iptaline; yurt dışından dönüldüyse 14 gün evden çıkılmaması ve yurt dışından geldiği bilinen kişilerle temas edilmemesine kadar temel kurallara yer verildi. Hazırlanan video Esenyurt Belediyesi sosyal medya hesaplarından da yayınlandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
PTT önlerinde bariyerli önlem alındı, sosyal mesafeye uyuldu
TTB açıkladı koronavirüste hayat ne zaman normale dönecek? Tüler ürperten bulgu
Rusya’da 1154 vaka daha tespit edildi! Koronavirüsle mücadele merkezi açıkladı
Ankara'da nakit destek kartı dağıtımı başladı! Başkan Yavaş açıkladı
Japonya koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bankalar esnafa kredi vermiyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul’da koltuk değnekleriyle dışarıya çıkan yaşlı adam şoke etti
Koronavirüsü yendi! Komşuları alkışlarla karşıladı
Kandil mesajları yeni 2020 Berat Kandili resimli mesajları
Coronavirüs oldu gün gün neler yaşadığını anlattı: Enteresan bir hastalık
Sağlık çalışanı annelerine şarkı besteleyerek, ‘evde kal’ mesajı verdiler
1000 lira yardım parasından kimler yararlanacak?
Cem Yılmaz kuryelere en güzel yerden hediye armağan etti!
Adetliyken kandilde nasıl ibadet edilir hangi dualar okunur?