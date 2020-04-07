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Esenyurt'daki patlama anının görüntüleri! Tesadüfen çekildi

İSTANBUL Esenyurt'ta bulunan bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. O anlar böyle kaydedildi.

Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde bulunan bir sitedeki 10 katlı binanın 2’inci katında bulunan dairede şiddetli bir patlama yaşandı.

Patlamanın doğal gaz nedeniyle olduğu belirtilirken, patlama anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde patlamanın şiddetiyle oluşan alev topunun daireden çıkışı görülüyor. Öte yandan olay yerinde polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.

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