Habertürk'te Azra Kohen'den skandal corona virüs yorumu!

İngiltere’de yaşayan psikolog Azra Sarızeybek Kohen, korona virüsün yayılmasıyla ilgili tepki çeken sözler söyledi. Habertürk’te Oylum Talu’nun sorularını yanıtlayan Kohen, virüsün evrim geçirmediğini savundu. Kohen’in açıklamaları sosyal medyada tepki çekti.

Azra Sarızeybek Kohen’in canlı yayındaki açıklamalardan satır başları şöyle:

“Biz söylenenlere değil delillere bakmak zorundayız. Delillere baktığımız zaman Wuhan’dan giden uçakta virüs bir anda beyine gitmekten vaz geçmez. Yani, beyine gitmekten vaz geçeyim de ciğerlere gidip oksijeni keseyim diye bir evrim yoktur. Doktorlar, böyle bir evrim vardır çünkü virüs bulunduğu, konakçı olduğu yapıyı yok etmek istemezler diyor. Bunun delili nerede? Virüs, fotoğrafı çekilemeyen çok küçük bir yapı. Bu, delili olmayan, bir insanın teorisi. Bana bunu kimse delille açıklama yapamaz. Bu, insan zihninde bağlama yaparak ürettiği şeylerden birisi. Benim delilim nerede? Çin’de çıkan virüsle şu anki virüs arasında çok ciddi farklar var. Bakın bir gemi vardı. Burada bir çok insan virüs kaptı. O gemi ile Wuhan arasındaki ortak noktayı bulun.”

Noroloji profesörü yerin dibine soktu

Kohen’in canlı yayındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti. vas Cumhuriyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr. Özlem Kayım Yıldız, söz konusu açıklamalara Twitter hesabından verdiği tepkide “Cehalet çok fena, aşırı özgüvenli cehalet daha da fena” ifadelerini kullandı.