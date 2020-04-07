YEREL

Esenler’de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı kaydı

Esenler’de şiddetli rüzgardan dolayı binanın çatısı kaydı. Binada inceleme yapan itfaiye ekipleri kayan çatıya müdahale edemezken sokağın giriş ve çıkışı emniyet şeritleriyle kapatıldı.

Olay, Nine Hatun Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı binanın çatısı yerinden kaydı. Çatıdan kopan parçalar sokağa savruldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatısı kayan binaya girerek incelemelerde bulundu ancak şiddetli rüzgar nedeniyle çatıya müdahale edilemedi.

Çatıdan kopan parçaların mal veya can kaybına neden olmaması için sokakta bulunan araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı. Sokakta gezen vatandaşları uzaklaştırmak isteyen itfaiye görevlileri ile mahalleli arasında gerginlik yaşandı. Polis ekiplerinin olaya müdahil olmasıyla olay son buldu.

Polis ekipleri sokağa giriş ve çıkışları güvenlik şeritleriyle kapandı. Binanın kayan çatısına da rüzgar şiddetini yitirdikten sonra müdahale edileceği öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası açıldı
Günde 4-5 kez 10 dakika bunu yapın! Coronaya karşı akciğeri güçlendiriyor
Ceza yazılan genç kız: Çekmeyin, babam görecek
WhatsApp’tan koronavirüste bilgi kirliliğine karşı yeni önlem
Polisin kızamadığı asılsız ihbar! Tokat'ta polisler sürpriz yaşadı
Kredi çekenler dikkat! Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Demet Akalın Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun
CNN Türk Ahmet Hakan'ın programında Mehmet Çilingiroğlu'ndan Trump'a hakaret
11 köyü karantinada olan Sinop'ta siteye asılan rezil yazıya bakın!
Esenyurt Belediyesi’nden işitme engelli bireyler için işaret diliyle “korona virüs” uyarısı
İstanbul’da koltuk değnekleriyle dışarıya çıkan yaşlı adam şoke etti
Tatlı patates çorbası nasıl yapılır mutlaka deneyin!
Koronavirüsü yendi! Komşuları alkışlarla karşıladı
Berat Kandilinde çekilecek tesbihler çekilecek zikirler sırası