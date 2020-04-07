Demet Akalın Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun

Salgın sonrası kendini eve kapatan Demet Akalın Survivor'ı hiç kaçırmıyor. Survivor izlerken sık sık paylaşım yapan Akalın son olarak ödül oyunu sonrası bir paylaşım yaptı.

Ödül oyunu sonrası Akalın bir paylaşım yaparak Acun Ilıcalı'ya seslendi. Akalın paylaşımında Yasin konuşurken "Bulgur pilavı eksik; bulgur pilavı eksik. Ödülde bulgur pilavı vardı. Patron cimrilik yapıyorsun" dedi.