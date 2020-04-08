DÜNYA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a ait market görüntüleri ortalığı karıştırdı

Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Johnson'un markette alışveriş yaptığı görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ancak görüntülerin Johnson'ın Londra Belediye Başkanlığı dönemine ait olduğu belirlendi.

Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Johnson'un markette alışveriş yaptığı görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ancak görüntülerin Johnson'ın Londra Belediye Başkanlığı dönemine ait olduğu belirlendi.

Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma kaldırıldı. Herkes yoğun bakımdaki Boris Johnson'dan haber beklerken sosyal medyadan da İngiltere Başbakanı'na ait olduğu öne sürülen görüntüler yayılmaya başladı. Görüntülerde Boris Johnson'ın İranlılara ait bir süpermarketten alışveriş yapıyor. Ardından çevresindekilerle sohbet eden Johnson ardından bisikletine binerek uzaklaşıyor. Görüntülerin yakın zamanda kaydedildiğini düşünenler İngiltere Başbakanı Johnson'ı koronavirüse karşı gerekli tedbiri almamakla eleştirdi.

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