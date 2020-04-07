SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte vefat sayısı 76 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 892, vefat sayısının 76 olduğunu, toplam vefat sayısının 725'e ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 892, vefat sayısının 76 olduğunu; toplam vefat sayısının 725'e ulaştığını açıkladı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Karantina da olup çıkan yandı! Koronavirüs aplikasyonu nedir?
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka sayılarını açıkladı
ABD'de koronavirüsten ölümlerde siyahilerin çoğunlukta olması dikkati çekiyor
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 17 bini aştı
Bakan Albayrak açıkladı: Ödemeler bu hafta başlıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İdo sevgilisi Yasemin Şefkatli ile çektiği klibe tepkiler geldi!
Sağlık Bakanlığı paylaştı! Tıbbi maske nasıl kullanılır?
Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam var mı Star TV yayın akışından kaldırdı
Esenyurt'daki patlama anının görüntüleri! Tesadüfen çekildi
Kemal Öztürk'e konuk olan Gökhan Hotamışlıgil'dan koronavirüs açıklaması
Berat kandili duası bu gece okunacak dilek ve rızık duaları
İstanbul Esenyurt'taki patlamanın görüntüleri korkuttu
Berat Kandili namazı 2 ve 100 rekat nasıl kılınır okunacak duası?