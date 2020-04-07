Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte vefat sayısı 76 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 892, vefat sayısının 76 olduğunu, toplam vefat sayısının 725'e ulaştığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 892, vefat sayısının 76 olduğunu; toplam vefat sayısının 725'e ulaştığını açıkladı.