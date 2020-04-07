Sağlık Bakanı Koca: Evde izole edilmesi gerekenleri dijital yöntemle takip edeceğiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evde izole edilmesi gerekenleri dijital yöntemle takip edeceklerini ve sistemin hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, "Evde izole edilmesi gerekenleri dijital yöntemle takip edeceğiz. Gerektiğinde hemen uyaracağımız sistemin hazırlıklarını tamamladık" şeklinde konuştu.