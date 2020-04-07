SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca: Evde izole edilmesi gerekenleri dijital yöntemle takip edeceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evde izole edilmesi gerekenleri dijital yöntemle takip edeceklerini ve sistemin hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Evde izole edilmesi gerekenleri dijital yöntemle takip edeceğiz. Gerektiğinde hemen uyaracağımız sistemin hazırlıklarını tamamladık" şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Karantina da olup çıkan yandı! Koronavirüs aplikasyonu nedir?
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka sayılarını açıkladı
ABD'de koronavirüsten ölümlerde siyahilerin çoğunlukta olması dikkati çekiyor
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 17 bini aştı
Bakan Albayrak açıkladı: Ödemeler bu hafta başlıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte vefat sayısı 76 oldu
İdo sevgilisi Yasemin Şefkatli ile çektiği klibe tepkiler geldi!
Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam var mı Star TV yayın akışından kaldırdı
Sağlık Bakanlığı paylaştı! Tıbbi maske nasıl kullanılır?
Esenyurt'daki patlama anının görüntüleri! Tesadüfen çekildi
Berat kandili duası bu gece okunacak dilek ve rızık duaları
Kemal Öztürk'e konuk olan Gökhan Hotamışlıgil'dan koronavirüs açıklaması
Berat Kandili namazı 2 ve 100 rekat nasıl kılınır okunacak duası?