İspanya'da karantinadaki yaşlı kadına doğum günü jesti

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da 89 yaşına giren bir kadının doğum günü, mahalleli tarafından kutlandı. Lola adlı kadının doğum gününü kutlamak için balkonlara çıkan mahalleli, alkışlar ve ıslıklarla destek verdi.

O anlar amatör kameralar tarafından anbean kaydedildi.