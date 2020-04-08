Ankara'da 'pes' dedirten görüntü! Koronavirüse rağmen yol ortasında halay çektiler
Ankara'da nişan töreni sonrasında sokakta halay çeken 8 kişi, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle 5 bin 894 lira idari para cezasına çarptırıldı
Ankara'da çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, katıldıkları nişan sonrası yol ortasında halay çekti. Koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe kuralarını ihlal eden grubun görüntüleri tepki topladı.
Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde dün akşam bir grup kadın, yakınlarının evde yaptıkları nişana katıldı. Nişanın ardından çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 10 kişi, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, sosyal mesafe kuralına uymadan birlikte dışarı çıktı. Maske takmayan grup, el ele tutuşup, bir süre halay çekti.