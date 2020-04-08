Ankara'da 'pes' dedirten görüntü! Koronavirüse rağmen yol ortasında halay çektiler

Samsun'da koronadan korunmak için ağacın içine gizlendi

Duygu Akın'ın "Evde kal egzersizi" olay oldu

1000 lira yardım almak için başvuru yapmak gerekiyor mu?

İspanya'da karantinadaki yaşlı kadına doğum günü jesti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a ait market görüntüleri ortalığı karıştırdı

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli’de en çok korona olan ilçeler açıklandı

Başkent’te korona virüs şüphesiyle gözetim altında tutulanlar taburcu edildi

İzmir ilçelerinin koronavirüs vaka sayısı! En çok ve en az hangi ilçede haritası