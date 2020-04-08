Hapşırırken kol ile kapatmak koronavirüsün yayılmasını engeller mi?
Koronavirüs salgının Türkiye'de görülmesinin ardından alınacak bireysel önlemler daha çok önem kazandı. Bu konuda yapılan bir simülasyon herkesin bildiği basit bir uygulama olan hapşırırken kol ile kapatmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı mücadelede en önemli faktör bireysel olarak alınacak önlemler. Bu doğrultuda hapşırırken kol ile kapatmanın önemini vurgulayacak bir simülasyon hazırlandı.
Habertürk canlı yayınında yapılan simülasyonda hapşırığını veya öksürüğünü kol ile kapatan kişinin virüsü karşıdaki kişiye ulaştıramadığı, bir bakıma bloke ettiği görüldü.
Bu durumun maske kullanmayan kişilerde bir bariyer görevi gördüğünü ve böylece virüsün insan vücudunda yeterli sayıya ulaşamayarak hastalığı ya hafif geçirmeye ya bağışıklık kazanılabileceğine yol açacağı belirtildi.