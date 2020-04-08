İtalya'dan bir kötü haber daha! Köprü çöktü:

İtalya'nın Ligurya ile Toskana bölgelerini birbirine bağlayan ve Santo Stefano Magro ile Albiano kasabaları arasındaki köprü çöktü. Köprünün çökmesi sonucu 2 minibüste maddi hasar meydana geldi. İtalyan basınından elde edilen son bilgilere göre, minibüs sürücülerinden birinin ağır yaralandığı ve tedavisi için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.