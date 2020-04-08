MAGAZİN

Naomi Watts, karantinada sinir krizi geçirdi

İngiliz oyuncu Naomi Watts, evinde olduğu günlerde elektrik süpürgesi, bulaşık makinesi ve yazıcısı bozulunca sessiz çığlık attığı görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Takipçileri ise "Kötü bir gün yaşayanlar sağlık çalışanlarıdır" diye tepki gösterdi

Naomi Watts; elektrikli süpürgesi, bulaşık makinesi ve yazıcısı bozulduğu için sosyal medya hesabından sessiz çığlık attığı bir görüntü paylaştı. Ünlü yıldızın takipçileri ise görüntüye tepki gösterdi

Yardımcısı gidince ev işleri ona kaldı

İngiliz oyuncu Naomi Watts, evdeki yardımcısının koronavirüs nedeniyle gitmesinin ardından kendisine kalan ev işleri sebebiyle bunaldığını sessiz çığlık attığı ağır çekim bir görüntüsünü sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı. Los Angeles'taki evinde karantinada olan Watts, görüntüyü, "756'ıncı Karantina Günü yazıcınız, elektrikli süpürgeniz ve bulaşık makineniz aynı gün bozulduğunda" mesajıyla

Tepki gösterdi

Naomi Watts'ın takipçileri, paylaştığı görüntüye tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, Watts'ın 80 bin kişinin ölümüne neden olan hastalıkla alay ettiğini belirterek, Utanç verici bir insansın. Kötü bir gün mü geçiriyorsun Kötü bir gün yaşayanlar 18 saat hastalıkla en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarıdır. Kötü bir gün yaşayanlar, sevdikleri ölürken, veda edemeyenlerdir. Git başka yerde ilgi ara dedi. Başka bir kullanıcı da, Aman tanrım. İnsanlar ölüyor ve sen bunu paylaşıyorsun. Ne kadar sağır olabilirsin Ben sadece hayatta olduğum için şükrediyorum ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık çalışanları için yasa teklifi AK Parti ve MHP teklif verdi
Bakan Berat Albayrak 70 yıllık stratejik hayali açıkladı
Dünyayı tedirgin eden olay! 19 gün boyunca bekletilen cesetten çıktı
Fransa’dan geldi Türkiye’de Koronayı yendi
Türk Tabipler Birliği'nden koronavirüs vaka sayısıyla ilgili şok iddia
Galatasaray'da Falcao'nun yerine Hulk!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İtalya'dan bir kötü haber daha! Köprü çöktü:
83 yaşında koronavirüsü yenen Ayşe teyze, iki oğlunu da virüsten kaybetmiş
Ramazan başlangıç 2020 dini takvim ilk oruç ne zaman tutulacak?
Vicdansız hırsız! Koronayla savaşan doktor ve hemşireleri böyle soydu
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklama
Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?
İtalyan belediye başkanı isyan etti: Kan emici tefeciler
Ramazan ne zaman Ramazan ayında teravih namazı kılınacak mı?