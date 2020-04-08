İtalyan belediye başkanı isyan etti: Kan emici tefeciler

San Severo'nun 46 yaşındaki Belediye Başkanı Francesco Miglio, 1 Euro'luk maskeleri 10 Euro'ya satanlara isyan etti.

Facebook hesabındaki videoda isyan eden belediye başkanı yüksek fiyata maske satanları kan emici olarak itham etti ve sizin yaptığınız 'tefecilik' dedi. Miglio açıklamasında 1 Euro'ya mal olan maskeleri 10 Euro'ya satanların utanması gerekir. Utanın, sizler tefeciden başka bir şey değilsiniz. Gün, çıkar zamanı değil, dayanışma zamanıdır" dedi.

Açıklamalar sonrası belediye başkanına sosyal medya üzerinden pek çok destek mesajı yağdı.