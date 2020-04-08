DÜNYA

Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe boş haliyle görüntülendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılan Mescid-i Haram'da Kabe'nin etrafındaki tavaf alanlarının boş hali görüntülendi.

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyanın dört bir yanına yayılması, çok sayıda ülkeyi çeşitli tedbirler almaya itti.

Suudi Arabistan, Kovid-19'la mücadele kapsamında, 2 Mart'tan itibaren dünya genelinden umre ziyaretlerini, 20 Mart'tan itibaren de kutsal mekanlar Mekke'deki Harem-i Şerif (Mescid-i Haram) ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye her türlü ziyareti durdurdu. Alınan kararın ardından, Kabe'nin etrafında sadece görevliler bulunuyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hulusi Akar'dan saldırı açıklaması! Yanlarına kalmayacak hesabını verecekler
İletişim Başkanlığı'ndan KOVİD-19 konferansı Fahrettin Altun açılış konuşmasını yapıyor
LGS'ye ilişkin örnek soru kitapçığı yayımlandı
Lufthansa koronavirüs krizi nedeniyle filosunu küçülttü hisseleri yarı yarıya düştü
Mourinho ve futbolcular korona virüs dinlemedi
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti yüksek ateş artık belirleyici değil
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan paylaştı
Dokuz Eylül Üniversitesi yaptı! Havayı temizleyen solunum cihazı
1000 lira yardım almak için başvuru yapmak gerekiyor mu?
Hapşırırken kol ile kapatmak koronavirüsün yayılmasını engeller mi?
Diyarbakır'da PKK saldırısı 5 sivil şehit oldu
İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli’de en çok korona olan ilçeler açıklandı
Rusya’da koronavürüs önlemleri! Spikerler evlerinden haber sunuyor
İzmir ilçelerinin koronavirüs vaka sayısı! En çok ve en az hangi ilçede haritası