Dokuz Eylül Üniversitesi geliştirdi! Havayı temizleyen solunum cihazı

Koronavirüsle mücadelede en kritik ekipmanlar arasında gösterilen solunum cihazları konusunda tüm dünyada hem yeni teknolojilerin geliştirilmesi hem de üretimin artırılması için çok sayıda proje yürütülüyor.

Türkiye'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın destekleriyle çok sayıda akademisyen ve girişimci, solunum cihazı geliştirmek için çalışma yapıyor.

Havayı temizleyen solunum cihazı

DEÜ'de de koronavirüs hastalarının hayata tutunmasına yardımcı olmak üzere solunum cihazı geliştirmek üzere Kemik Kıkırdak Doku Biyoteknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu liderliğinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Hancı, Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi Cihangir Türemiş ve Biyomekanik Ana Bilim Dalı'nda doktora öğrencileri Gizem Baysan, Reşit Buğra Hüsemoğlu ve Mert Rüştü Onar'ın katılımıyla ekip oluşturuldu.

Türk bilim insanları, yeterince nefes alamayan hastalara elle ventilasyon sağlayan ambu cihazının temel mantığını kullanarak, giren ve çıkan hava basıncını kontrol edebilen bir solunum cihazı geliştirmeyi başardı.

Solunum cihazında hastanın nefesini dışarıya verirken virüslerin sağlık çalışanları ya da çevresinde bulunan sağlıklı kişilere buluşmaması için diğer filtrelere ek olarak ultraviyole ışınlar kullanıldı.