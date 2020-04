Koronavirüse yakalanan Esra Balamir'den açıklama

Sunucu ve manken Esra Balamir, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Balamir, yaşadığı süreci anlattı. Sağlık durumuyla ilgili takipçilerine bilgi veren Esra Balamir, şunları söyledi: İnşallah bir sonraki testim negatif çıkacak, bunu ümit ediyorum. Her geçen gün daha da iyileştiğimi düşünüyorum. Hastalığa yakalandığımı anladığımda eve geldiler, bana kapıda test yaptılar ve sonrasında pozitif çıktı. Yüksek ateşim vardı. Aslında kendimi daha çok grip zannediyordum ama maalesef değilmiş. Eğer siz de böyle belirtiler hissediyorsanız bir an önce hemen bir destek alın. İnşallah her gün daha da iyi olacağım, bir sonraki testim negatif çıkar umarım. İnşallah en kısa sürede bu virüs denen illetten hepimiz kurtulacağız. Her geçen gün daha iyi hissediyorum.

Çok şükür, ateşim düşmeye başladı. İnşallah bir sonraki testim de negatif çıkacak. Bu süreçte evde kalmaya devam ediyorum ve hastalığım bitmeden de asla dışarı çıkmayacağım. Lütfen sizler de sevdikleriniz için evde kalmaya devam edin. Arayan, soran, güzel dilekte bulunan herkesten Allah razı olsun.