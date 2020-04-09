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Prof. Dr. Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı

Gazeteci Fatih Altaylı Habertürk'teki programına Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör'ü konuk aldı. Koronavirüs ve geçmiş dönemdeki salgınların konuşulduğu programda kameralara ilginç anlar takıldı. İlber Ortaylı'nın konuşma yaptığı sırada Celal Şengör'ün uyuduğu görüldü.

Habertürk'te canlı yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke Tek Özel' programında konukları Prof. Dr. Celal Şengör ve Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, salgınların tarihini konuştu.

Programda ilginç anlar yaşandı. Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, canlı yayında uyuyakaldı. O sırada sesi çıkmayan Şengör'ü gören Fatih Altaylı da kendini gülümsemekten alamadı.

Şengör'ün gözlerinin kapanması üzerine Fatih Altaylı araya girerek, "İlber Abi bir nokta koysan, Celal uyuyacak şimdi" ifadelerini kullandı. İlber Ortaylı'nın, "Evet, ben keseyim isterseniz çünkü çok uzadı" şeklinde konuşmasının ardından Celal Şengör, "Hocam siz konuşun ben sizi ilgiyle dinliyorum" dedi.

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