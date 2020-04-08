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TRT Çocuk’tan Horonlu Korona Şarkısı

Ekranların sevilen kahramanı Pırıl’ın yeni şarkısı ile çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek. TRT Çocuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle evde vakit geçiren minik izleyicilerini yalnız bırakmıyor.

Salgın nedeniyle çocukları eğlendirirken, aynı zamanda öğrenmelerini sağlayan yeni içerikleri hayata geçiren TRT Çocuk, bu kez sevilen çizgi dizi kahramanı Pırıl ile hem horon oynatacak hem de koronavirüs salgınına karşı çocukların nasıl tedbir alacaklarını öğretecek.

Çocuklar horon oynarken, hijyen kurallarını öğrenecek

6-9 yaş grubu çocukların okulda öğrendiği bilgilerin gerçek hayatta can bulduğu, matematiğin sıkıcı olmayan, eğlenceli ve günlük hayatta kullanılabilir yönünü arkadaşlarıyla keşfettiği bir çizgi dizi olan Pırıl, somut düşünme dönemindeki çocukların bilişsel ve duygusal-sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor. Bu kez Pırıl ve arkadaşlarının söyledikleri şarkıyla horon oynarken, aynı zamanda koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarını eğlenceli bir şekilde çocuklara anlatılacak.

Sözü Nihat Kaşıkçı’ya ve müziği İlke Ulaş Kıvanç’a ait olan şarkı üç boyutlu
animasyon tekniği kullanılarak hazırlandı. Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde çocuk ve ailelerin yanında olan TRT Çocuk, hijyen
kurallarını çocuklara eğlenceli içerikleriyle öğretiyor.

Pırıl’ın şarkı sözleri

Ey korona dur orada, sakın yaklaşma bana
Hijyene dikkat eder, yakalanmam ben sana
Ellerimi ıslatır, güzelce sabunlarım
20 saniye kadar köpürterek yıkarım
Ey korana dur orada, sakın yaklaşma bana
Hijyene dikkat eder, yakalanmam ben sana
Evde kalın dediler, dışarı çıkmıyorum
Kardeşimle birlikte horon öğreniyorum

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