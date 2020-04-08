YEREL

Meksikalı genç karantinadayken uzaktan Müslüman oldu

Aylardır internet üzerinden İslamiyet’i araştıran Meksikalı genç, koronavirüse karşı önlem amaçlı bulunduğu evinde görüntülü konuşma üzerinden Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de yaşayan Hector Bonilla isimli genç uzun zamandır internet üzerinden İslamiyet'i araştırırken, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu Meksika Temsilcisi Osman Reyes Salcedo'nun hazırlamış olduğu videolara rastlayarak, izlemeye başladı. Bir süre videoları izleyen Hector Bonilla, İDDEF Meksika Temsilcisi Osman Reyes ile iletişim kurarak istediği kitaplardan İslamiyet hakkında bilgi edindi. İDDEF'in Koronavirüs nedeniyle internet üzerinden devam ettiği haftalık sohbetlerini de izleyerek daha da etkilenen Hector Bonilla, görüntülü konuşmada Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs hastası hastaneden kaçmaya çalıştı
Juventus'tan Merih Demiral kararı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilere takıldı kimin duası kabul oldu
İBB ihaleye çıktı! İstanbullulara 500 bin yardım kolisi dağıtacak
Erdoğan'dan Çin Devlet Başkanı'yla kritik görüşme
DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Acilen işten çıkarmalar yasaklanmalı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rusya'da koronavirüslü hasta kaçtı, sağlık çalışanları kovaladı
Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik
Tabule salatası tarifi Lübnan mutfağının gözde lezzeti!
Maskesiz markete giren müşteri uyarılınca ortalığı birbirine kattı
Bursa'da at sokak ortasında doğum yaptı! O anlar saniye saniye görüntülendi
Avrupa Araştırma Merkezi Başkanı AB için hayal kırıklığı deyip görevinden istifa etti
Adana'da vatandaş polislere direndi! Bu virüs siyonistlerin oyunu
Ne zaman oruç tutulacak 2020 Diyanet Ramazan başlangıcı