Nail Noğay’ın geber dediği fakir roman aile: Açız dilenmekten geliyorum

İSTANBUL Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, koronavirüs salgını nedeniyle "Çocuklarımız aç, evde nasıl kalalım?" diyen Roman bir annenin videosuna verdiği yanıtla ortalığı ayağa kaldırdı. Kadının 'çocukları için pastane çöplerinden yemek topladığını ve aç olduklarını' anlattığı açıklamasına Noğan, 'geber' diye yanıt verdi.

Nail Noğan görevden alınırken kadının o açıklamaları gündemin ilk sırasına oturdu. İşte söyledikleri:



-"Bu sabah ayıptır söylemesi çocuklarıma kahvaltı ettiremedim ve bu benim zoruma gitti. Devletimizin bu duruma bir el koysun. Şimdi çocuklarım aç kalmasınlar diye dilenmekten geliyorum. Pastaneleri, çöpleri gezerek çocuklarıma ekmek getirdim..

Sokağa çıkma evde kal diyorlar? sorusuna ise kadın şu cevabı verdi:

-"Kal diyorsunuz ama mecburuz gitmeye. Çoluk çocuğumuz var, açız yani aç..Biz açlıktan ölelim ama çoluğumuza çocuğumuza bir şey olamasın. Bana ne güzel diyorlar ki çıkma çıkma mecbur çıkacam abi. Bir gelir olmayınca bir gider olmayınca ne olacak? Mecbur haliyle kendimi dışarı atacağım. Şuanda ben dilenmekten geliyorum kim bunu biliyor? Sadece "çıkma çıkam" yapıyorlar. Gelsinler bakalım evimin halini görüsünler."