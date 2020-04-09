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Maria Sharapova 40 saatte 2.2 milyon mesaj!

Los Angeles'te corona virüsünden korunmak için evine kapanan Maria Sharapova, sosyalleşmek için paylaştığı telefon numarasına 2.2 milyon mesaj geldiğini duyurdu.

Corona virüsü nedeniyle kendisini karantinaya alan emekli tenisçi Maria Sharapova, geçtiğimiz günlerde ilginç bir adım atarak sosyal medya hesabından telefon numarasını paylaşıp hayranlarından kendisine mesaj atabileceklerini belirtmişti.

Geçtiğimiz şubat ayının sonlarında tenisi bıraktığını açıklayan Sharapova, Instagram’dan hesabından son bir paylaşım daha yaparak numarasını verdikten sonra mesaj sayısını açıkladı. 40 saat içerisinde 2.2 milyon mesajın geldiğini belirten 32 yaşındaki Rus güzel, ilgi karşısında teşekkür etti.

Hayatını Los Angeles’ta geçiren Sharapova, kariyerinde 5 kez grand slam kazanırken dünyada kadın sporcular arasında en çok gelir eden isim olarak dikkat çekiyor. Maria Sharapova’nın kazancının bir bölümü katıldığı turnuvalardan ve reklamdan geliyor. Bunun yanı sıra fazla uzun bir geçmişi olmayan Sugarpova şekerleme sayesinde de hatırı sayılır bir gelir elde ediyor.

Şubatta profesyonel tenisi bırakan Sharapova, 2016’da doping yaptığı gerekçesiyle 15 ay tenisten men cezası almıştı.

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