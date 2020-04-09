YEREL

Diyarbakır Kulp şehidinin eşinden yürek yakan ağıt

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Burhan Tanrıkulu'nun eşi Fikriye Tanrıkulu’nun ağıtları yürek yaktı.

PKK'lı teröristlerin Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki saldırısı 5 kişiyi hayattan koparırken, 21 çocuğu da yetim bıraktı. Saldırıda şehit olan Burhan Tanrıkulu’nun eşi Fikriye Tanrıkulu, hayat arkadaşını kaybetmenin acısıyla ağıtlar yaktı. Fikriye Tanrıkulu, 5 çocuğunun yetim kaldığını belirterek, "Ben sabah gitme dedim, o da 'hiçbir şeyimiz yok' deyip gideceğim dedi. Ben bilseydim böyle olacağını bırakmazdım. Çocukları için gidiyorum aç kaldılar diye gidiyorum dedi. Hiçbir şeyimiz yok 5 çocuğumuz var" dedi.

"Eve ekmek parası getirmek için gitmişti"

Burhan Tanrıkulu'nun amcasının oğlu Nurullah Tarıkulu ise kuzeninin Ramazan ayına kadar çalışıp eve ekmek almak için çalışmaya gittiğini aktardı. Tanrıkulu, "5 tane yetim bıraktı arkasında, Ramazan ayına kadar çalışıp evine bir ekmek alayım dedi. Adam kirada hiçbir geliri yok hiçbir şey yapamıyor, şimdi kim bakacak çocuklara. Allah devletimiz ve milletimize zeval vermesin, biz devlet ve milletimizden razıyız ama bunlara bir şeylerin yapılması lazım" diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya’da koronavirüs vakası 10 bini geçti
Dünya Bankası'ndan koronavirüs sonrası Türkiye için yeni büyüme tahmini
Diyanet'ten Koronavirüs cenazeleri işlemleriyle ilgili yeni açıklama
Kulp şehidinin eşi yürek yaktı! Çocuklar aç kaldılar gidiyorum dedi
Süleyman Soylu vatandaşı koronavirüs önlemlerine uyma konusunda uyardı
Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk problem!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Videonu çek TRT'ye gönder 23 Nisan'da bütün Türkiye seni izlesin
Corona virüsü ile mücadele eden Burak Akkul’dan müjdeli haber
İŞKUR giriş Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları 2020
Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı için heyecanlandıran paylaşım
Avcılar'da sosyal mesafeyi hiçe sayıp yumruk yumruğa kavga ettiler
EBA lise giriş saatleri kaç 10. 11 sınıf kaçta EBA'ya girebilir?
‘Neden parkta oturuyorsun?’ sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını verince cezayı yedi
Portakallı limonlu kek tarifi çay saatlerinin vazgeçilmezi!