Corona virüsü ile mücadele eden Burak Akkul’dan müjdeli haber

Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul, corona virüsüne yakalanmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Akkul’un sağlık durumu bir süre ciddiyetini korumuştu.

Burak Akkul’un kayınbiraderi Hüseyin Arslan, Akkul’un sağlık durumu ile ilgili müjdeli haberi Twitter’dan verdi.

‘HASTA YAKINLARINA UMUT OLSUN’

Akkul ve eşi Seda Akkul’un fotoğraf ve video paylaşan Arslan, “Burak Akkul sizinle, iyi niyetlerinizle kazandığı, yorucu 20 günlük yoğun bakım mücadelesinin zaferinden bahsedecek birazdan :) Tüm soranlar, merak edenler, sağ olun gerçekten. Tüm hasta yakınlarına umut olsun” dedi.