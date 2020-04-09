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Murat Ongun bu da mı organize? İETT otobüsleri yine tıklım tıklım

İstanbul’da tüm uyarılara rağmen toplu taşımada çekilen görüntüler ‘pes’ dedirtti. Oturan yolcu taşıma kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıması gereken İETT otobüslerindeki yoğunluk dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında 'şehir içi toplu taşıma araçları, oturan yolcu taşıma kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıyacak.' kararına rağmen İstanbul’dan gelen görüntüler dikkat çekmeye devam ediyor. Toplu taşıma kullanımının yüzde 90'lara kadar düştüğü bu günlerde ek sefer çıkarmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sosyal medyada da tepki geldi.

144A numaralı 'Deliklikaya/Ömerli Kiptaş - Avcılar Metrobüs' otobüsünde bu sabah kaydedilen görüntüler dikkat çekti. Yolcuların ‘yüzde 50’den fazla olduğu otobüste, oturan kişi sayısının yarısı kadar yolcu alınması gerekirken, yolcuların ayakta ve kalabalık bir şekilde yolculuk yapması tepkilere yol açtı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun daha önceki görüntülerin organize olduğunu iddia etmişti.

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