Fatih Ürek Saba Tümer'e konuştu! 'Demet Akalın benim için bitmiştir'

Geçtiğimiz aylarda Fatih Ürek ve Demet Akalın arasında çıkan, Ürek'in ablasını kaybetmesiyle başlayan 'Dedikoducu' kavgası hala devam ediyor. İki yakın dost olan Demet Akalın ve Fatih Ürek birbirlerine demediğini bırakmamış, iletişimi kesmişti.

Geçtiğimiz gün Bayan Kahkaha lakaplı Saba Tümer ile beraber Instagram üzerinden canlı yayınla sohbet eden Fatih Ürek, Demet Akalın konusu açılınca gerildi. Ürek, yeniden Demet Akalın'a ateş püskürdü.