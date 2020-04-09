DÜNYA

Endonezya'da personelin koronavirüs olduğunu duyan yolcular denize atladı!

ENDONEZYA 'da ilginç bir olay yaşandı. Maumere şehrine giden feribotun bazı çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından limana yanaşmasına izin verilmedi. Durumun anons edilmesiyle bazı yolcular panikleyerek denize atladı.

Endonezya'da Doğu Nusa Tenggara'dan kalkan bir feribotun bazı çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından son durağı olan Maumere limanına yanaşmasına izin verilmedi. 255 yolcunun bulunduğu feribotta durumun anons edilmesinin ardından 5 kişi panikleyerek denize atladı. 

Yanlarına feribotta bulunan can yeleklerini de alan yolcuların kıyıya yüzmeye çalıştıkları görüldü. 5 yolcunun yara almadan kurtarılmasının ardından feribotun limana yanaşmasına izin verildi.

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