DÜNYA

Hapşırmanın ardından mikrodamlacıklar böyle havada kalıyor

FİNLANDİYA Aalto Universitesi, hapşırıktan ve öksürükten etrafa saçılan mikro damlacıkların dakikalar boyunca kapalı ortamlarda nasıl havada kalabildiğine ilişkin simülasyon paylaştı.

Bilim insanları, koronavirüsün süpermarketlerde nasıl bulaştığını anlatan bilgisayar simülasyonu hazırladı. Bir koronavirüs hastasının süpermarkette hapşırmasından sonra mikro damlacıkların dakikalar boyunca havada asılı kaldığı gözlemlenirken, 3 metrekarelik alana yayıldığı tespit edildi.

Havada asılı kalmaya devam ediyor

Simülasyonda, süpermarket reyonunda hapşıran hasta kişiden yayılan mikro damlacıklarla dolu bulutun, hasta kişinin bulunduğu yerden ayrıldıktan sonra bile havada asılı kalmaya devam ettiği gözlemlendi.

En iyi korunma yöntemi evde kalmak

Aalto Üniversitesi'nden Profesör Ville Vuorinen, kapalı olan kalabalık alanlarda mümkün oldukça kısa süre kalınmasını tavsiye etti. Üniversite yayınladığı görüntüyle birlikte yaptığı açıklamada, koronavirüsü taşıyan aerosol parçacıklarının havada düşünüldüğünden daha uzun süre kaldığını ifade etti. Kalabalık kamusal kapalı alanlardan kaçınılması tavsiye edildi.

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